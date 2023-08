https://fr.sputniknews.africa/20230819/attaque-dune-brigade-delite-et-de-quatre-groupes-de-sabotage-de-kiev-paralyses-sur-le-front-en-24h-1061455997.html

Attaque d’une brigade d’élite et de quatre groupes de sabotage de Kiev paralysés sur le front en 24h

Les pertes humaines de Kiev s’élèvent à presque 1.000 soldats tués ou blessés sur le front en ces dernières 24h, selon la Défense russe. Douze attaques... 19.08.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe a mis en échec une attaque de la 82e brigade aéroportée, la dernière grande unité de réserve de Kiev récemment déployée, a annoncé ce 19 août le ministère russe de la Défense dans son nouveau bilan de l’opération spéciale.En ces dernières 24h, près de 975 soldats ont été tués ou blessés, dont 400 sur l’axe de Donetsk où Kiev a également perdu 14 blindés, est-il précisé.Les forces russes ont détruit un dépôt de munitions dans la région de Khmelnitski et un poste de commandement avancé dans celle de Zaporojié, a rapporté l’instance.Kiev a fait 12 tentatives d’attaque ou de contre-attaque qui ont toutes été repoussées. Les activités de quatre groupes de sabotage et de renseignement ont été paralysées dans la région de Zaporojié et en république populaire de Donetsk (RPD). Vingt-trois drones ont été annihilés.Pertes de Kiev sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 461 avions, 246 hélicoptères et 5.854 drones. Elle a détruit 431 systèmes de défense sol-air, 11.387 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 5.940 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.319 autres équipements militaires.

