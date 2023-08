https://fr.sputniknews.africa/20230820/un-ex-espion-us-ne-voit-que-deux-scenarios-possibles-pour-kiev-1061475639.html

Un ex-espion US ne voit que deux scénarios possibles pour Kiev

La contre-offensive de Kiev va d’échec en échec dans la zone de l’opération spéciale, mais la Défense ukrainienne continue de cacher le nombre des pertes... 20.08.2023, Sputnik Afrique

Les énormes pertes essuyées par les forces armées ukrainiennes dans la zone de l’opération militaire spéciale russe montrent que l'Ukraine a seulement deux options: se rendre ou disparaître de la carte, a estimé l'ancien officier de renseignement américain Scott Ritter.L’ex-officier a ainsi commenté une déclaration de la vice-ministre ukrainienne de la Défense Hanna Malyar, selon laquelle les informations sur les pertes de soldats ukrainiens morts et blessés constituent un secret d'État.Ne pas prêter le "flanc à l’ennemi"Plus tôt le 19 août, Mme Malyar avait expliqué sur sa page Telegram pourquoi Kiev ne confirmait ni n’infirmait les chiffres des pertes ukrainiennes publiées de temps en temps par les médias occidentaux. Selon elle, cela était fait à la demande du commandement ukrainien pour éviter que Moscou utilise le nombre de morts et de blessés en vue d’anticiper les actions de l’armée de Kiev.De lourdes pertesDe son côté, la Défense russe avait signalé le 4 août que les pertes des troupes ukrainiennes étaient estimées à plus de 43.000 hommes et plus de 4.900 pièces d’armement depuis le début de leur contre-offensive, entre juin et juillet.De nombreux équipements ukrainiens ont été détruits depuis début juin, notamment 26 avions, 9 hélicoptères et 1.831 véhicules blindés, dont 25 chars allemands Leopard, 7 chars à roues français AMX et 21 véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.

