Un drone-espion US détecté à proximité des côtes russes

Un véhicule sans pilote de reconnaissance stratégique RQ-4B Global Hawk de la Marine américaine a été détecté ce vendredi 18 août alors qu’il survolait la mer Noire non loin de la ville russe de Sotchi, d’après le service international d’observation des vols en temps réel Flightradar24.Selon la plateforme, le drone a décollé de la base navale de l’Otan Sigonella établie sur l’île de Sicile en Italie. Actuellement, il longe la côte de la Crimée et du territoire de Krasnodar.Ce serait le premier vol d’un drone-espion américain de ce type dans cette région de la mer Noire depuis cinq mois. Selon les archives de Flightradar24, c’était le 21 mars qu’un drone Global Hawk avait été aperçu pour la dernière fois à proximité de la Crimée.Depuis, les drones stratégiques américains basés en Sicile n’entraient plus dans l’espace aérien au-dessus de la mer Noire. Cette pause a coïncidé avec un incident impliquant un autre drone américain, MQ-9, qui a sombré dans la mer Noire loin de la péninsule après le passage d’un Su-27 russe.Pourtant, les vols de reconnaissance d’appareils américains avaient été beaucoup plus fréquents depuis le début de l’opération spéciale russe en Ukraine en février 2022 et jusqu’à mars 2023. Ils étaient signalés en moyenne huit à dix fois par mois.

