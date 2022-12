https://fr.sputniknews.africa/20221212/un-drone-americain-repere-non-loin-de-la-crimee-1057254279.html

Un drone américain repéré non loin de la Crimée

Un drone américain repéré non loin de la Crimée

Le portail Flightradar24 a repéré un drone américain de reconnaissance, volant à une centaine de kilomètres des côtes de Crimée. 12.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-12T21:27+0100

2022-12-12T21:27+0100

2022-12-12T21:27+0100

russie

crimée

drone

états-unis

mer noire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103062/25/1030622590_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_e69afaa77356bc3450813ec8dcf90864.jpg

Un drone de reconnaissance américain Global Hawk RQ-4B a survolé ce lundi 12 décembre les eaux de la mer Noire, à une centaine de kilomètres du littoral de Crimée, selon les données du portail de suivi Flightradar24.L’engin a décollé de Sigonella, base de l’Otan en Sicile. Il est resté plusieurs heures dans la zone.Le Global Hawk n’est pas n’importe quel drone, puisqu’il est un des rares à appartenir à la catégorie "HALE" (Haute Altitude Longue Endurance). Il avait d’ailleurs établi plusieurs records d’endurance dans les années 2010, volant parfois plus de trente heures à plus de 15.000 mètres d’altitude.Il est conçu pour capturer des images haute résolution de vastes zones en temps quasi réel. Moscou se plaint régulièrement que de tels vols de renaissance aient lieu près de ses frontières. Les avions russes sont de plus en plus souvent mis à contribution pour escorter d’autres appareils de l’Otan qui tentent de s’approcher du territoire, souvent via la mer Noire ou la Baltique.Le nombre de vols de reconnaissance de l’Otan près des frontières a bondi de 30% cette année, avait souligné fin octobre le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.La guerre des dronesLes drones prennent de plus en plus de place dans les guerres modernes. Le conflit en Ukraine en donne un exemple frappant, comme l’avait d’ailleurs relevé récemment Elon Musk, qui n’avait pas hésité à parler de "Première Guerre des drones". Le patron de Tesla, SpaceX et Twitter est d’ailleurs bien placé pour en parler, sa constellation de satellites Starlink étant parfois mis à contribution par les drones de l’armée ukrainienne.Récemment, deux aérodromes de Russie avaient d’ailleurs été attaqués par des drones, dans la région de Koursk, frontalière de l’Ukraine.

russie

crimée

états-unis

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, crimée, drone, états-unis, mer noire