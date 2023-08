https://fr.sputniknews.africa/20230818/la-diplomatie-russe-sadresse-aux-soldats-ukrainiens-1061439774.html

La diplomatie russe s’adresse aux soldats ukrainiens

Les soldats ukrainiens qui ne souhaitent plus continuer à faire la guerre au profit de la "junte de bandits" installée à Kiev, peuvent rendre leurs armes ou... 18.08.2023, Sputnik Afrique

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a conseillé aux soldats de l’armée ukrainienne de retourner leurs armes contre le régime de Volodymyr Zelensky ou de se rendre, tout en promettant un châtiment pour les nazis coupables de la mort de civils.La Russie garantit une attitude humaine aux militaires ukrainiens qui déposent leurs armes, selon elle.Mme Zakharova a rappelé que le régime de Kiev ne cessait de bombarder les villes et villages russes avec des armes de gros calibre de l’Otan, des drones de combat et des armes à sous-munitions. Ces frappes font des victimes parmi les civils, y compris les enfants et portent préjudice à l’infrastructure civile – immeubles, écoles maternelles et hôpitaux.

