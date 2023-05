https://fr.sputniknews.africa/20230520/captivite-torture-noyade-ces-habitants-de-marioupol-racontent-leur-calvaire-avant-la-liberation-1059377562.html

Captivité, torture, noyade: ces habitants de Marioupol racontent leur calvaire avant la libération

Il y a un an, le 20 mai 2022 le bataillon nationaliste Azov* a rendu ses armes à Marioupol. Deux habitants de la ville désormais russe racontent pour Sputnik... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Les plaies se referment lentement à Marioupol, un an après la libération de la ville. Le 20 mai dernier, les dernières unités du bataillon nationaliste Azov* capitulaient en effet devant l’avancée des forces russes. Un jour de joie et de soulagement pour les résistants locaux, comme Olga Seletskaya et Viktor, qui ont dû endurer les horreurs des geôles ukrainiennes, comme ils le racontent à Sputnik.Les deux habitants de Marioupol s’étaient engagés dans la milice de Donetsk, après le référendum de mai 2014 pour l’indépendance des Républiques populaires du Donbass. Face à la répression de Kiev, les deux résistants ont mené des actions clandestines pour aider à libérer la région. Mais Olga s’est fait arrêter par le bataillon Azov au cours d’une opération.Surnommée "La Bibliothèque", la prison secrète de l'aéroport de Marioupol et en effet tristement célèbre. C’est là que sont torturés les sympathisants aux idées pro-russes, surnommés "les livres" par les geôliers. Comme d’autres prisonniers, Olga est enfermée dans un réfrigérateur des anciens restaurants de l’aéroport.Puis elle est interrogée via diverses techniques des tortures. On tente de l’étouffer avec un sac en plastique ou de la noyer pour qu’elle livrer des informations.L’habitante de Marioupol explique avoir vu plus d’une trentaine de personnes enfermées dans les sous-sols de l’aéroport, portant le même type de sac plastique sur la tête, le corps couvert "de traces de coups, de tortures, de contusions". Lors d’un nouvel interrogatoire, elle est rouée de coups jusqu’à ce que ses côtes se brisent.Olga Seletskaya passera finalement 120 jours en captivité, avant d’être libérée dans un échange de prisonniers.Viktor, capturé deux fois, jamais briséViktor a lui aussi été arrêté par le bataillon nationaliste Azov*, à deux reprises. La première fois en juin 2014, il a lui aussi été torturé au terrible aéroport de Marioupol, avant d’être laissé pour mort dans une fosse.Finalement échangé, Viktor n’hésite pas à retourner au combat contre les forces de Kiev. Il est capturé une deuxième, cette fois-ci dans le cadre du conflit, en mars 2022. Chargé de sécuriser un canon automoteur prés de Marioupol, il tombe dans une embuscade. Il est cette fois conduit à l'usine métallurgique locale d'Ilyich, pour y être torturé.Après son passage à tabac, Viktor a finalement décidé de feindre la mort. Des hommes de main ont fini par le traîner dans la rue et l’ont abandonné derrière une chaufferie. Tout juste vivant, il est parvenu à rallier un groupe de soldats de la RPD qui balayaient la zone. Il a ainsi pu être emmené à l'hôpital Kalinin de Donetsk.*Organisation terroriste interdite en Russie

