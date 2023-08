https://fr.sputniknews.africa/20230817/pourquoi-moscou-a-retire-ses-troupes-de-kiev-le-president-bielorusse-explique-1061417166.html

Pourquoi Moscou a retiré ses troupes de Kiev? Le Président biélorusse explique

Pourquoi Moscou a retiré ses troupes de Kiev? Le Président biélorusse explique

"Un conte de fées", c’est ainsi que le Président biélorusse qualifie la version selon laquelle les forces armées ukrainiens ont repoussé les forces russes... 17.08.2023, Sputnik Afrique

L'armée ukrainienne était incapable de mener une bataille pour Kiev lorsque les troupes russes étaient à proximité de la capitale ukrainienne en 2022, mais la Russie n'a pas pris la ville d'assaut en raison du nombre potentiellement élevé de victimes, a déclaré ce 17 août le Président biélorusse Alexandre Loukachenko lors d’une interview avec une journaliste ukrainienne publié sur YouTube.Des civils comme bouclierSelon le dirigeant biélorusse, le Président Poutine a déclaré avoir des informations sur la présence de lance-roquettes multiples, de systèmes sol-air et de chars ukrainiens au milieu des quartiers résidentiels de Kiev, à proximité d’écoles maternelles et d’hôpitaux."C’est pour cette raison que Vladimir Poutine a opté pour une opération ponctuelle dans les banlieues de Kiev" au lieu de lancer une offensive d’envergure, précise M.Loukachenko commentant les déclarations des autorités et des médias ukrainiens qui affirment avoir repoussé l’armée russe de leur capitale.Aucune réelle résistance à KievM.Loukachenko a précisé que les forces russes sont parties de leur plein gré, et non pas repoussées par les troupes ukrainiennes et ceux qui disent le contraire racontent "un conte de fées, rien de plus".La Russie mène une opération militaire spéciale depuis février 2022 en vue de dénazifier l’Ukraine et libérer les habitants du Donbass qui souffraient des bombardements ukrainiens depuis 2014.

