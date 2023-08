https://fr.sputniknews.africa/20230816/ligote-battu-et-defigure-le-calvaire-dun-habitant-dartiomovsk-detenu-par-des-ukrainiens-1061391250.html

Ligoté, battu et défiguré: le calvaire d’un habitant d’Artiomovsk détenu par des Ukrainiens

Ligoté, battu et défiguré: le calvaire d’un habitant d’Artiomovsk détenu par des Ukrainiens

Plusieurs fois battu par les militaires ukrainiens, un habitant de la ville d’Artiomovsk, dans le Donbass, a toujours peur de se confier sans cacher son... 16.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-16T19:00+0200

2023-08-16T19:00+0200

2023-08-16T19:07+0200

donbass. opération russe

donbass

armée

ukraine

russie

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/04/1059709578_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_c2c240ce0f5cd81f27d7ee7c751215c7.jpg

Un habitant de la ville d’Artiomovsk, libéré par les forces russes en mai, a fait part auprès de Sputnik de son calvaire en tant que détenu par des militaires ukrainiens pendant que se poursuivaient les combats acharnés pour cette ville.Parlant sous le couvert d’anonymat parce qu’il a peur pour sa vie, il a expliqué avoir été arrêté et battu pour la première fois quand il a été arrêté fin novembre 2022."[Les militaires ukrainiens voulaient] que je confie que je livre [aux militaires russes] des positions", parce qu’ils avaient pour objectif d’attraper deux personnes par jour, a-t-il précisé, ajoutant qu’ils l’ont retiré son ordi et son téléphone pour trouver des traces de coopération avec les Russes.L’homme a été laissé sur place après que les Ukrainiens ont compris qu’il ne faisait pas de renseignement.Nerf facial gravement touchéC’est au printemps 2023 qu’il est retombé aux mains des nationalistes. Bien que son appartement ait déjà brûlé, l'homme s’y rendait parfois pour s’occuper des restes de la propriété de sa famille et des voisins pour éviter "les pillards". Un jour il a été pris en embuscade, puisque les Ukrainiens avaient installé des positions de combat directement dans l'immeuble.Les Ukrainiens l’ont pris pour un combattant de Wagner. Quand il gisait ligoté sur le sol, l'un des militaires lui a donné un coup de pied au visage avec une lourde botte de l'armée.

donbass

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, armée, ukraine, russie, militaires