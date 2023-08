Le Mali suspend les importations de farine de blé et de pâtes

https://fr.sputniknews.africa/20230817/le-mali-suspend-les-importations-de-farine-de-ble-et-de-pates-1061410457.html

La farine de blé et les pâtes importées ne sont plus les bienvenues au Mali. Les autorités de transition ont décidé d’arrêter les importations. La mesure a pris effet le 11 août, selon un arrêté interministériel signé par deux ministres, celui de l’Économie et des Finances et celui de l’Industrie et du Commerce. Les importations sont suspendues "jusqu’à nouvel ordre". La décision a été prise quelques jours après une rencontre entre le ministre de l’Industrie et les industriels du pays.Avec cette mesure, les autorités voudraient stimuler la production locale, relate Maliactu.Le pays compte au moins six usines productrices de farine de blé. Selon un responsable d’un moulin, relayé par Mande infos, le stock de blé au Mali est largement suffisant pour tenir jusqu’en 2024.La fédération syndicale des boulangers et pâtissiers a déjà salué la décision, toujours d’après Maliactu.Ce n’est pas la première fois que les autorités instaurent des restrictions commerciales. Fin 2022, Bamako a décidé de couper temporairement, jusqu'à nouvel ordre, l'exportation et la réexportation de céréales. Les autorités ont expliqué ces "mesures de sauvegarde" par des "difficultés d’approvisionnement des populations en denrées alimentaires".

