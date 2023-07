Bamako remercie Moscou pour les fournitures gratis de céréales et d’engrais

https://fr.sputniknews.africa/20230726/bamako-remercie-moscou-pour-les-fournitures-gratis-de-cereales-et-dengrais-1060797161.html

2023-07-26T18:59+0200

2023-07-26T18:59+0200

2023-07-26T19:54+0200

Le Mali exprime sa reconnaissance à la Russie pour les livraisons de céréales et d’engrais à titre gratuit, a déclaré le 25 juillet à Sputnik le député du Parlement malien Mamadou Tounkara, en marge de la conférence russo-africaine du club de discussion international Valdaï à Saint-Pétersbourg.Selon le parlementaire, le pays est confronté à un problème pertinent d’approvisionnement en engrais et en céréales. Ces produits sont stratégiques pour le Mali, étant donné que ses terres sont peu fertiles, a souligné le député.Fin de l’initiative de la mer NoireLe député malien a montré sa reconnaissance à Moscou sur fond de l’arrêt de l’accord céréalier. Le 18 juillet, Moscou avait averti l’Ukraine, la Turquie et l’Onu de sa décision de ne pas prolonger l’Initiative de la mer Noire conclue en juillet 2022 à Istanbul.Cet accord était composé de deux volets. Le premier autorisait la reprise des exportations céréalières ukrainiennes via la mer Noire, tandis que le second était censé faciliter le commerce russe des engrais et produits agricoles, bouleversé par les sanctions occidentales. Toutefois, cette seconde partie n’a jamais été respectée par l’Occident, malgré les efforts de l'Onu. Le Président Poutine avait estimé que les pays occidentaux n’avaient pas l’intention de remplir ces modalités.Après la non-prolongation de l’Initiative de la mer Noire, Moscou a déclaré considérer désormais les navires faisant route en mer Noire vers les ports ukrainiens comme potentiellement chargés de fret militaire et donc impliqués dans le conflit aux côtés du régime de Kiev.

