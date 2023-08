https://fr.sputniknews.africa/20230816/kiev-transmet-a-cnn-une-video-confirmant-son-attaque-contre-le-pont-de-crimee-1061384254.html

Kiev transmet à CNN une vidéo confirmant son attaque contre le pont de Crimée

Kiev transmet à CNN une vidéo confirmant son attaque contre le pont de Crimée

Le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a revendiqué auprès de CNN deux attaques contre le pont de Crimée en fournissant une vidéo de l’une d’elles. La chaîne... 16.08.2023, Sputnik Afrique

Une politique de deux poids deux mesures de l'Occident? La chaîne de télévision américaine CNN a reçu du chef du Service de sécurité d’Ukraine, Vassil Maliouk, une vidéo de l'attaque contre le pont de Crimée du 17 juillet, qui confirme que Kiev en était à l’origine. Il a en outre revendiqué l’attaque d’octobre 2022 contre cette infrastructure russe.CNN a publié la séquence, montrant un drone ukrainien de surface se déplacer en direction du pont de Crimée. La séquence suivante le montre s’écraser sur l'un des piliers du pont. Un autre plan de l'explosion du drone a été montré du point de vue d'une section de la voie ferrée dans la direction opposée.Auparavant, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense d’Ukraine, Oleksiy Danilov, avait confirmé que les deux attaques en question avaient été perpétrées par la partie ukrainienne.D’autres attaques en vueIl a en outre fait savoir que la partie ukrainienne travaillait "sur de nouvelles opérations intéressantes, dont certaines dans les eaux de la mer Noire", et qui seront "excitantes".Ces informations ont été diffusées par CNN sans un soupçon de dénonciation et aucun responsable occidental n’a pas fustigé cela.Qui plus est, Vassil Maliouk a ajouté, toujours auprès de CNN, que les partenaires occidentaux de l'Ukraine avaient montré de l’intérêt pour leurs opérations et un désir d'apprendre de leur expérience, pourtant "ils ne participent pas à nos opérations et ne nous fournissent aucun équipement ou quoi que ce soit d'autre".L’attaque du 17 juillet 2023 a été meurtrière, ayant provoqué deux morts et ayant blessé un enfant. Les deux attaques ont été qualifiées par Moscou de terroristes.

