Kiev a reconnu sa responsabilité dans les deux attaques contre le pont de Crimée

Kiev a reconnu sa responsabilité dans les deux attaques contre le pont de Crimée

Plus d’un mois après l’attentat contre le pont de Crimée, lequel a fait deux morts, Kiev a reconnu son implication. C’est ce qu’a fait savoir le secrétaire du... 03.08.2023, Sputnik Afrique

Le Service de sécurité d'Ukraine a participé non seulement à la première, mais aussi à la deuxième attaque conte le pont de Crimée, comme l’a confirmé le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense d’Ukraine, Oleksiy Danilov.Il a également réaffirmé que l'Ukraine ne pouvait pas utiliser d'armes occidentales pour réaliser des frappes contre la Russie. Cependant, il a précisé que cela ne s'appliquait pas aux armes produites par le complexe militaro-industriel ukrainien.Attaques meurtrièresDepuis le début de l’opération militaire spéciale, le pont de Crimée, reliant la péninsule à la région de Krasnodar, a été attaqué à deux reprises: le 8 octobre 2022 et le 17 juillet 2023.Il a été partiellement détruit lors d’un premier attentat lorsqu’un camion piégé a explosé. Au moment de la déflagration, un train de marchandises passait à côté. Sept wagons-citernes ont alors pris feu. L’attaque a fait quatre morts.Résultat, deux travées de la route en direction de Kertch se sont effondrées, tandis que la route en sens inverse est restée intacte. La circulation a été rouverte après un mois et demi de réparations.La deuxième attaque impliquant des drones marins a causé des dommages à la chaussée, provocant l’interruption de la circulation automobile du 17 au 18 juillet. Elle a été partiellement rétablie depuis. L’attaque a tué un couple et blessé leur enfant. Les travaux de réparations sont en cours.

