Ex-officier du renseignement français: en Ukraine, l’armée russe s’oppose à l'hégémonie mondialiste

Même de l’autre côté de l’Atlantique, poursuit Pierre Plas, "les gens qui dirigent les États-Unis ne servent ni les intérêts du pays ni ceux du peuple américain. Ils servent les intérêts des oligarchies financières et monétaires mondialistes qui les ont mis au pouvoir, comme dans pratiquement tous les pays occidentaux et européens, même si des faits flagrants, comme le sabotage des gazoducs Nord Stream, démontrent d’une façon on ne peut plus claire que les Américains se fichent complètement des intérêts de leurs alliés européens".