Ces fumigènes de Rostec dressent un écran contre les armes à guidage radar et infrarouge

"L’expérience des combats a prouvé qu’un simple écran de fumée ne suffisait plus, car il ne protège pas contre les armes à guidage thermique. Nous avons opté pour une approche d’ensemble afin de mettre au point une gamme de fumigènes destinés à camoufler des ouvrages de grande taille et de petites unités d’infanterie. Ces fumigènes protègent contre les frappes avec des armes de précision à guidage radar et thermique", a expliqué via le service de presse le directeur du cluster d’armements conventionnels, de munitions et d’agents chimiques spéciaux Beckhan Ozdoïev.