L'homme à la peau de serpent: la police sud-africaine arrête un suspect avec 98 pièces d'identité

Une centaine de pièces d'identité ont été saisies au domicile d'un jeune Sud-Africain. Comme elles n'étaient pas toutes à son nom, la police suppose qu'elles... 14.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-14T14:27+0200

2023-08-14T14:27+0200

2023-08-14T14:41+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

police

arrestation

passeport

La police de la province de l'État libre d'Afrique du Sud a reçu le 11 août une dénonciation concernant un homme détenant plusieurs pièces d'identité et comptes en banque. Il a rapidement été arrêté en possession de 98 pièces d'identité et de plus de 100 cartes bancaires, a indiqué la police de Selosesha dans un communiqué. À leur arrivée au domicile du suspect, les policiers ont trouvé un homme de 28 ans. En fouillant sa chambre, ils ont découvert 42 cartes d'identité à puce, un passeport du Lesotho, 55 carnets d'identité issus de la République d'Afrique du Sud, 105 cartes de différentes institutions bancaires sud-africaines et un certificat de naissance, précise le communiqué.D'éventuelles victimes d'escroquerie?Une enquête est en cours pour déterminer comment ces documents personnels ont été réunis.Selon la police, l'homme a été arrêté pour possession illégale de pièces d'identité et violation de la loi sur l'immigration. Il devrait comparaître prochainement devant le tribunal de première instance de Thaba Nchu.La police sud-africaine exhorte ceux qui pourraient avoir perdu leurs cartes d'identité ou les avoir données au suspect à se présenter pour les récupérer.

