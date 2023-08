https://fr.sputniknews.africa/20230813/kalachnikov-devoile-son-fusil-dassaut-ak-19-pour-les-munitions-standards-de-lotan-1061302672.html

Kalachnikov dévoile son fusil d’assaut AK-19 pour les munitions standards de l’Otan

La société russe Kalachnikov a présenté son fusil d’assaut AK-19 à canon court, chambré avec des cartouches aux standards de l’Otan, soit 5,56x45 mm. 13.08.2023, Sputnik Afrique

En prévision du forum Armée-2023 le groupe Kalachnikov a présenté son fusil d’assaut AK-19 version canon court utilisant la cartouche type Otan de 5,56x45 mm.La Kalachnikov AK-19 a été développée sur la base de l’AK-12 chambrant une cartouche de 5,45 mm.Une version destinée à l’exportationCette version du fusil, destinée à l’exportation, se caractérise par une ergonomie améliorée et des tirs groupés plus précis.L’AK-12 de 5,45 mm est l’arme à feu principale des unités motorisées russes, appelée à remplacer l’AK-74 et l’AK-74M.Auparavant, le groupe Kalachnikov avait dévoilé l’AK-19 utilisant des cartouches type Otan en version classique.Le forum militaro-technique international Armée-2023 aura lieu du 14 au 20 août au parc d’exposition Patriot dans la région de Moscou.

