La Russie prépare une version modernisée du système antiaérien Tor

En vue de rendre moins chère la fabrication du système antiaérien mobile russe Tor, des essais sont en cours pour les poser sur des roues au lieu de chenilles... 13.08.2023, Sputnik Afrique

Le système de missiles russe sol-air Tor devra être posé sur des roues. Des essais sont en cours, a indiqué à Sputnik un porte-parole de l'usine des constructions mécaniques de Mytichtchi, qui fait partie du groupe Kalachnikov. Selon lui, le système antiaérien modifié pourrait équiper les troupes d'ici à 2024-2025. Mobile et de courte portée, il est utilisé pour la défense contre les drones, les chasseurs-bombardiers et les hélicoptères.Un engin meilleur marchéLe projet de poser Tor sur un châssis à roues vient de plusieurs raisons. Premièrement, le principal avantage est que les chenilles ont une plus courte durée de service que les roues. Deuxièmement, celles-ci coûtent moins cher.Le système Tor a été conçu pour repousser les frappes massives d'armes de haute précision. C'est le seul système au monde capable de garantir l’interception de cibles aériennes en mouvement.

