Des systèmes antiaériens Tor-M2U en action dans la zone de l’opération spéciale - vidéo

La Défense russe a diffusé une vidéo montrant le fonctionnement des systèmes de défense antiaérienne Tor-M2U dans la zone de l’opération spéciale.Grâce à sa robotisation, ils "scrutent" le ciel à 360 degrés et à une distance de plus de 30 kilomètres. La tâche principale des systèmes Tor-M2U est la protection de sites ou d'unités militaires d'importance stratégique.Dès qu’un objet aérien qui ne répond pas à la demande "ami ou ennemi" entre dans la zone de sa responsabilité, le système le prend sous escorte et est prêt à toucher la cible.Le système peut tirer sur quatre cibles simultanément ou sur une cible avec quatre missiles à la fois.Dans la zone de l'opération spéciale et les zones frontalières, les Tor-M2U fonctionnent 24h sur 24, sauvant des attaques aériennes les positions de combat des unités et les civils.

