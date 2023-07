https://fr.sputniknews.africa/20230703/la-cape-de-camouflage-kalachnikov-pour-les-chars-russes-quest-ce-que-cest-et-comment-ca-marche-1060312330.html

La cape de camouflage Kalachnikov pour les chars russes: qu'est-ce que c'est et comment ça marche?

Élaborée par Kalachnikov russe, cette cape de camouflage Nakidka assure une protection antiradar à trois niveaux pour les chars, les véhicules blindés et les... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Le géant russe Kalachnikov a annoncé la livraison d’un système de camouflage antiradar pour nombre d’armements dont des chars et des véhicules blindés.Outre les chars et les véhicules blindés, ce système de camouflage absorbant à trois niveaux assure aussi la protection contre l'ennemi des fortifications et de diverses structures d'armes de précision.Qu’est-ce qui a stimulé la création de matériaux absorbant les radars?La reconnaissance de la nécessité d'un camouflage à base de matériaux absorbant les radars est apparue pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, suite à la création et à la prolifération des systèmes de missiles guidés.Entre les années 1970 et 1980, les ingénieurs ont mené des expériences sur une nouvelle génération de matériaux d'absorption radar grâce aux avancées en chimie, tels que des revêtements de carbonyle ferrique et de ferrite, des tampons de mousse ou des nanotubes de carbone.Les matériaux absorbants radar n'étaient pas utilisés pour les avions, mais pour les véhicules terrestres.Les choses ont commencé à changer dans les années 2000. Des chercheurs russes, américains et venant d’autres grandes puissances se sont penchées sur le développement des couvertures d'absorption radar bon marché qui pourraient couvrir des véhicules, des drones, des avions et même des navires de guerre ou des bâtiments.Les particularités de la "cape d’invisibilité" russeNakidka est un système de protection passive à base de ferrite lancé pour la première fois au milieu des années 2000. Il est conçu pour protéger des émissions électromagnétiques dans une fourchette de 0,5-50 GHz et pour réduire les émissions de champs électromagnétiques de 10 à 30 dB (pour celles qui se reflètent sur le tissu) et jusqu'à 100 dB (pour celles qui le traversent).Le système de protection passive, qui dissimule efficacement les signatures thermiques, infrarouges et radar du char, est facile à déployer et à utiliser. Des kits personnalisés sont disponibles en 10 éléments distincts pour la tourelle, le compartiment moteur, les blindages avant et latéraux, etc.Le dispositif protège l'équipement contre la détection par divers systèmes ennemis, notamment les radars satellitaires et les systèmes d'imagerie thermique embarqués, les radars aéroportés ou terrestres, les systèmes de guidage optique et les systèmes de recherche radar des missiles antichars, etc. En outre, le tout est conçu pour offrir une meilleure protection contre le camouflage traditionnel à l'aide d'émaux spéciaux.Nakidka est léger, avec une épaisseur d'environ 8 à 10 mm, et pèse environ 2 kg par mètre carré. Il résiste au feu et aux petits incendies.Expériences sur le champ de batailleDes rapports sur son utilisation sur le front ukrainien ont commencé à émerger au printemps 2022. Des sources ouvertes de renseignement ont communiqué avoir trouvé ces camouflages sur des chars russes T-90M Proryv.Une source a confirmé aux médias russes en avril 2022 que les tankistes russes utilisaient des couvertures de camouflage pour réduire la signature du rayonnement thermique de leurs véhicules, bien que l'armée russe n'ait jamais officiellement confirmé cette information à l'époque.

