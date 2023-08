https://fr.sputniknews.africa/20230813/excuses-egyptiennes-pour-une-carte-du-maroc-sans-le-sahara-occidental-1061305542.html

Excuses égyptiennes pour une carte du Maroc sans le Sahara occidental

Des Égyptiens de nouveau pointés du doigt par le Maroc. Si Le Caire ne reconnaît pas l’existence du Sahara occidental, un forum égyptien a récemment publié une... 13.08.2023, Sputnik Afrique

La gestion du forum Pionniers du tourisme pour les arts et la créativité, qui a lieu à Charm el-Cheïkh, en Égypte, a dû présenter ses excuses auprès de la délégation marocaine pour avoir tronqué la carte du royaume chérifien du territoire du Sahara occidental, selon Bladi.net.C’est l’ONG Fédération nationale de la coiffure au Maroc qui a souligné que la carte du Maroc, utilisée par le forum dans ses publicités, n’incluait pas le Sahara occidental.L’administration de l’évènement, qui s’apprête à accueillir des experts en art et cosmétiques d’une vingtaine de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, a présenté ses excuses dans un communiqué.Une position égyptienne claireIl faut souligner que, l’an dernier, la présidence égyptienne avait publié sur YouTube une vidéo comprenant une carte du Maroc tronquée du Sahara occidental.Pour autant, Le Caire n’a jamais reconnu la souveraineté du Sahara occidental. Par exemple, en mai 2022, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, avait exprimé depuis le Maroc "le soutien du Caire à l’intégrité territoriale du Royaume et son attachement à une solution via la communauté internationale au conflit du Sahara".En outre, l’ambassadeur égyptien à Rabat, Yasser Mustafa Kamal Othman, avait déclaré auprès de Hespress que "son pays ne reconnaît pas la soi-disant République sahraouie et n’établit aucune sorte de relations avec elle".

