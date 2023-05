https://fr.sputniknews.africa/20230520/le-maroc-sans-sahara-avec-ses-polos-controverses-lacoste-suscite-la-colere-puis-retropedale-1059367958.html

Le Maroc sans Sahara: avec ses polos controversés, Lacoste suscite la colère, puis rétropédale

Le Maroc sans Sahara: avec ses polos controversés, Lacoste suscite la colère, puis rétropédale

Après avoir produit des polos présentant une carte marocaine tronquée, la marque française de vêtements Lacoste a dû présenter ses excuses. Sur les vêtements... 20.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-20T13:47+0200

2023-05-20T13:47+0200

2023-05-20T13:47+0200

maroc

afrique

sahara occidental

france

vêtements

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045958003_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_4018c62087a80046b88fa7324ac2eee9.jpg

Au mois de mars, une commercialisation controversée de la nouvelle collection de Lacoste a suscité une vive polémique. En cause, des polos de la marque française de vêtements qui arboraient la carte du Maroc sans ses provinces du sud, le territoire disputé du Sahara occidental.Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont appelé au boycott de la marque, pointant du doigt la violation de la souveraineté du royaume. En outre, le groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement (PJD) a adressé une lettre à la Chambre de représentants à ce sujet. Ce à quoi le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour a répondu en faisant savoir que des enquêtes approfondies avaient été mises en place. "Incident involontaire"M.Mezzour a fait part des échanges avec les responsables de la société en France, qui, à leur tour, ont exprimé leurs regrets pour cet "incident involontaire".Le ministre marocain a d’ailleurs souligné que les produits en question n’ont pas été fabriqués par une entreprise marocaine et n’ont pas été offerts aux clients dans les points de vente au Maroc.

maroc

afrique

sahara occidental

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, afrique, sahara occidental, france, vêtements