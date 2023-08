https://fr.sputniknews.africa/20230813/adieu-leglise-quand-lintelligence-artificielle-permet-de-texter-avec-jesus-et-satan-aussi-1061303866.html

Adieu l’Église: quand l’intelligence artificielle permet de "texter" avec Jésus (et Satan aussi)

Adieu l’Église: quand l’intelligence artificielle permet de "texter" avec Jésus (et Satan aussi)

L’application Text With Jesus permet aux internautes de parler avec des personnages bibliques majeurs comme Jésus, Marie ou Joseph. Basé sur l’intelligence... 13.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-13T17:55+0200

2023-08-13T17:55+0200

2023-08-13T17:55+0200

international

intelligence artificielle

jésus-christ

diable

chatgpt

insolite

religion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/08/1045451641_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_fef3e5abf26466442389049fe3c1f987.jpg

Les prêtres et les pasteurs bientôt remplacés par l’intelligence artificielle (IA)? Une application baptisée Text With Jesus propose aux utilisateurs de converser avec Jésus, Marie ou les apôtres, rapporte Business Insider.Alimenté par le célèbre ChatGPT, le programme accueille par exemple les visiteurs d’un "Salutations, mon ami! Je suis Jésus-Christ, ici pour discuter avec toi et t’offrir conseils et amour", avant de répondre aux questions posées.L’application peut fournir rapidement des prières quotidiennes ou des versets bibliques. Mais sur les sujets sensibles, elle est beaucoup plus timorée. Interrogée sur l’homosexualité, le programme s’est ainsi contenté de déclarer que les interprétations des passages bibliques pouvaient varier, ajoutant "Ce n'est pas à moi de condamner ou de tolérer des individus sur la base de leur orientation sexuelle".Stéphane Peter a lui-même déclaré, dans son entretien à Religion News Service, que l’application évitait de prendre des positions incendiaires et fournissait des réponses inclusives.Satan en supplémentPlus étonnant encore: l’application Text With Jesus offre aussi la possibilité de discuter avec Satan, moyennant un abonnement de 2,99 dollars par mois. Là encore, l’application ne prend aucun risque sur les sujets délicats. Interrogé pour savoir quel était le pire parti politique, le Lucifer virtuel a ainsi mis en garde "contre toute tentative d'adhésion à un parti politique dans l'intention de promouvoir le mal", rapporte Business Insider. Pas un sommet de réalisme…La montée en puissance de l’intelligence artificielle ces derniers mois a provoqué de nombreux débats dans le secteur technologique. En mars, Elon Musk avait en particulier invité à mettre en pause les travaux surles intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT4, pour une durée de six mois. Le patron de Tesla Elon Musk avait été rejoint dans son combat par une centaine d’experts, qui avaient signé une pétition pour un moratoire sur l’IA.Côté Afrique, le continent tente de ne pas laisser passer le train. L’Égypte et la Tunisie sont les deux pays qui mènent la course aux progrès en matière d’IA, avait récemment révélé une étude de l’institut Oxford Insights.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, intelligence artificielle, jésus-christ, diable, chatgpt, insolite, religion