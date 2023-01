https://fr.sputniknews.africa/20230117/ces-pays-africains-les-mieux-places-dans-la-course-a-lintelligence-artificielle-1057623176.html

Ces pays africains les mieux placés dans la course à l’intelligence artificielle

Ces pays africains les mieux placés dans la course à l’intelligence artificielle

Certains pays d’Afrique semblent mieux armés que d’autres pour faire face aux enjeux de l’intelligence artificielle (IA), constate une récente étude. De... 17.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-17T15:08+0100

2023-01-17T15:08+0100

2023-01-17T15:08+0100

international

intelligence artificielle

technologies

hautes technologies

afrique

égypte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/1a/1045524425_156:0:1920:992_1920x0_80_0_0_adeb8d76872feec27461548b8a40cdda.jpg

De grandes peurs et de grands espoirs. À travers des programmes ou des robots, l’intelligence artificielle (IA) continue de semer ses promesses pour l’avenir. À ce petit jeu, certains pays africains saisissent les opportunités mieux que d’autres, à en croire le classement établi par l’institut Oxford Insights.Les pays les plus avancés d’Afrique en matière d’IA se trouvent principalement au nord du continent. L’Égypte et la Tunisie mènent ainsi la course au progrès, étant placés respectivement au 65e et 70e rang mondial. Les deux pays se situent donc au-dessus de la moyenne générale.L’Égypte performe dans la catégorie "Gouvernement", qui jauge l’implication de l’exécutif dans le développement et la gestion de l’IA. La Tunisie s’illustre plutôt dans le domaine des "Données & Infrastructure", qui évalue le potentiel de données exploitables et les infrastructures nécessaires à l’alimentation d’une IA.Le reste du continent à la traîneL’Afrique subsaharienne est plus mal lotie. La région obtient un score moyen de 29,38 sur 100, le plus faible du monde. Si la couverture haut débit a augmenté ces dernières années, la plupart des habitants ne disposent toujours pas d’un Internet mobile, du fait du coût des appareils et des données, rappelle Oxford Insights.Ces manques entravent le développement de technologies basées sur l'IA, les données collectées et utilisables par l’intelligence artificielle étant moindres.Malgré ces obstacles, certains pays tirent leur épingle du jeu. Comme Maurice et l’Afrique du Sud, respectivement classées au 57e et 68e rang mondial en matière d’IA.Les applications usant de l’intelligence artificielle se sont multipliées ces dernières années. Certaines réalisations sont pour le moins insolites. Début 2021, un programme développé par une société d’Elon Musk était par exemple parvenu à écrire une pièce de théâtre, qui avait par la suite été jouée à Prague.Aux États-Unis, un "rappeur-robot" a également rencontré un certains succès. Jusqu’à ce que ses textes soient jugés racistes et qu’il soit "congédié" par sa maison de disques.

afrique

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, intelligence artificielle, technologies, hautes technologies, afrique, égypte