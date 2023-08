https://fr.sputniknews.africa/20230811/le-mali-annule-lautorisation-de-vols-dair-france-1061265701.html

Le Mali annule l'autorisation de vols d'Air France

Le Mali annule l'autorisation de vols d'Air France

Après la suspension par Air France de ses vols depuis Paris à destination du Mali et du Burkina Faso, le Mali a annulé l'autorisation de la compagnie aérienne... 11.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-11T21:31+0200

2023-08-11T21:31+0200

2023-08-11T21:54+0200

mali

afrique subsaharienne

france

air france

vols

annulation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/1d/1045667631_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_8aa4f614ac30f278d6c2a49fe81bc2df.jpg

Les autorités du Mali ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France de relier Paris et Bamako jusqu'à octobre, après la suspension par la compagnie de ses vols en provenance et vers ce pays confronté à l'instabilité politique, a-t-on appris de l'aviation civile vendredi. Le créneau d'Air France "pourrait être accordé à une autre compagnie qui le solliciterait", précise l'agence, qui demande à Air France de lui soumettre un nouveau programme avant la reprise de sa desserte. Un porte-parole d'Air France a confirmé cette dernière demande à l'AFP. Air France avait suspendu le 7 août ses vols à destination du Mali (7 par semaine) et du Burkina Faso (5 par semaine) après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet. Cette suspension devait durer jusqu'à ce vendredi. Mais la compagnie aérienne a indiqué ce 11 août l'avoir prolongée jusqu'au 18 août. Crise France-MaliLes relations entre l'Hexagone, ancienne puissance coloniale engagée militairement au côté de l'armée malienne contre les djihadistes depuis 2013, et le Mali se sont fortement détériorées depuis que des militaires ont pris le pouvoir à Bamako en août 2020. Les nouvelles autorités malienne ont expulsé l'ambassadeur de France. La France et le Mali ont suspendu cette semaine la délivrance de visas aux ressortissants de l'autre pays par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris.

mali

afrique subsaharienne

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

mali, afrique subsaharienne, france, air france, vols, annulation