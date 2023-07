https://fr.sputniknews.africa/20230724/le-statut-du-francais-retrograde-au-mali-en-langue-de-travail-1060736603.html

Le statut du français rétrogradé au Mali en langue de travail

Le statut du français rétrogradé au Mali en langue de travail

La langue française n’est plus considérée au Mali comme officielle, son statut a été rétrogradé en langue de travail, selon la nouvelle constitution qui vient... 24.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-24T17:31+0200

2023-07-24T17:31+0200

2023-07-24T17:31+0200

afrique subsaharienne

mali

constitution

langue française

francophonie

identité nationale

linguistique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/10/1055188431_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_09dc651d45dd6052a8bcb5eae90ed8e4.jpg

Suite à la promulgation de la nouvelle Constitution au Mali le 22 juillet, le français a perdu son statut de langue officielle en devenant langue de travail.La langue de Molière a été proclamée officielle au Mali après l’accession du pays à l’indépendance en 1960. Elle est utilisée par l’État, mais aussi dans les services publics et dans l’enseignement.Ces dernières années, le Mali se bat pour sa souveraineté et son identité politique et culturelle. Dans ce contexte, le français a commencé à être perçu comme un vestige "de la colonisation intellectuelle et culturelle", comme l’avait expliqué à Sputnik en mars Aboubacar Sidick Fomba, porte-parole du COREMA (Collectif pour la refondation du Mali). Le collectif a notamment milité pour la rétrogradation du français.Actuellement, 62% de la population malienne est considérée comme francophone, selon le rapport de l’Observatoire de la langue française, issu début 2023.Revalorisation des langues nationalesA contrario, selon la nouvelle constitution, les langues nationales deviennent langues officielles.D’après le décret daté de 1982, les autorités maliennes ont reconnu 13 langues comme nationales: le bambara, le bobo, le bozo, le dogon, le peul, le maure, le miniyanka, le malinké, le sarakolé, le sonrhaï, le sénoufo, le tamasheq et le khassonké.Nouvelle constitutionLa rétrogradation du français n’est pas la seule modification dans la nouvelle constitution. Son texte, approuvé par 96,91% des voix lors du référendum du 18 juin, donne plus de pouvoirs au chef de l’État. Il définit la politique de la nation, il est désormais responsable de la politique gouvernementale et peut saisir directement l’Assemblée.Il s'agit de la quatrième constitution au Mali après celles de 1992, de 1974 et de 1960.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, constitution, langue française, francophonie, identité nationale, linguistique