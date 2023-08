https://fr.sputniknews.africa/20230810/le-mali-suspend-la-delivrance-de-visas-aux-ressortissants-francais-par-reciprocite-1061215605.html

Le Mali suspend la délivrance de visas aux ressortissants français, par réciprocité

Le Mali suspend la délivrance de visas aux ressortissants français, par réciprocité

Après avoir déconseillé à ses ressortissants de se déplacer au Mali, la France a suspendu la délivrance de visas aux ressortissants maliens, Bamako a pris une... 10.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-10T10:22+0200

2023-08-10T10:22+0200

2023-08-10T10:24+0200

mali

france

visas

délivrance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/0b/1046122418_0:129:1201:804_1920x0_80_0_0_546be18e0d2d02399a42113df0b0ec5b.jpg

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali a annoncé le 9 août la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants français.Cette décision fait suite à la suspension par l’ambassade de France à Bamako de la délivrance des visas et à la fermeture du centre de visas et du centre d’appels "Capago", est-il indiqué dans une note du ministère des Affaires étrangères du Mali.Selon cette publication sur X (ancien Twitter), le département a appris, "avec surprise", par voie de presse que le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a classé le Mali "en zone rouge" au motif de supposées "fortes tensions régionales".En application de la réciprocité, le ministère malien a suspendu "jusqu’à nouvel ordre", la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France.

mali

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, france, visas, délivrance