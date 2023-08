https://fr.sputniknews.africa/20230810/une-peau-artificiellepour-simulateursmedicaux-creee-en-russie-1061234083.html

Une peau artificielle pour simulateurs médicaux créée en Russie

Une peau artificielle pour simulateurs médicaux créée en Russie

Des scientifiques russes ont créé une peau artificielle pour des modèles de formation médicale. Selon la mairie de Moscou, cela permettra de mieux... 10.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-10T21:05+0200

2023-08-10T21:05+0200

2023-08-10T21:05+0200

russie

diagnostic

médecine

fantôme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/05/1045310597_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f9af308d4efdbc4009431f01279e6e51.jpg

Des scientifiques moscovites ont créé une peau artificielle, semblable à la peau humaine authentique en termes sur plusieurs points, pour les modèles d'entraînement médical, a annoncé la mairie de Moscou sur son site officiel.Selon Mme Rakova, grâce à ce projet, les fantômes ressemblent encore plus aux véritables organes humains, de sorte que l'image affichée sur l'appareil lors de la formation des échographistes est désormais aussi plausible que possible. Cela contribuera à améliorer la qualité des diagnostics pour les patients. Un fantôme pas comme les autresLe rapport explique que le modèle de formation a été créé par des employés du Centre de diagnostic et de télémédecine du département de la Santé de Moscou.Avec l'aide de fantômes, les médecins peuvent perfectionner leurs compétences en matière de diagnostic par ultrasons des anévrismes et de la thrombose des vaisseaux cérébraux, des néoplasmes et des foyers tumoraux dans les glandes mammaires et thyroïdiennes, améliorer la précision des mesures et apprendre la manipulation sous la navigation par ultrasons.À ce jour, six fantômes médicaux différents ont déjà été développés. Tous ont été testés par des cliniciens, conclu le rapport.Le Centre de diagnostic et de télémédecine est une organisation scientifique et pratique de premier plan au sein de la structure du département de la Santé de Moscou. Il se spécialise dans les diagnostics de haute précision basés sur la recherche sur les rayonnements, en organisant le travail des départements des établissements médicaux et en améliorant la qualité des tests de diagnostic grâce à la normalisation des activités.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, diagnostic, médecine, fantôme