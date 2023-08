https://fr.sputniknews.africa/20230810/ces-specialites-maghrebines-sont-parmi-les-meilleures-a-base-dagneau-dans-le-monde-1061217138.html

Ces spécialités maghrébines sont parmi les meilleures à base d’agneau dans le monde

La chakhchoukha algérienne, ainsi que la tanjia marocaine sont entrées dans la liste des 50 plats les plus savoureux à base de viande d’agneau. Le podium est... 10.08.2023, Sputnik Afrique

Les cuisines maghrébines se sont frayé un chemin dans le classement des meilleurs plats au monde à base d’agneau. Il s’agit de la chakhchoukha algérienne et de la tanjia marocaine. Les deux spécialités sont entrées dans la liste des 50 meilleurs plats de ce genre établie par le site spécialisé TasteAtlas.La chakhchoukha algérienneOccupant la 28e place du classement, la chakhchoukha est qualifiée par le site de délicieux "ragoût algérien".Ce mets de fête se compose de pâte de semoule émiettée, cuite à la poêle, arrosée de sauce tomate rouge à la viande, épicée, de pois chiches et, dans quelques régions, de courgettes, de carottes et de navets, de fèves ou de pommes de terre.Il existe plusieurs variétés de chakhchoukha. Ce plat est populaire l'été, saison pendant laquelle les tomates abondent.La tanjia marocaineLa tanjia, plat emblématique de la gastronomie marocaine, occupe la 31e place dans la liste. Cette spécialité de Marrakech demande beaucoup de patience pour la déguster, car elle se prépare pendant plusieurs heures.Ce plat se compose de morceaux de viande auxquels sont ajoutés du safran et du cumin, ainsi que des citrons confits, de l’huile d’olive et du beurre appelé smen. Il ne faut qu’une petite dose de liquide pour la cuisson, le but étant que la viande puisse confire durant la cuisson. On prépare traditionnellement ce plat dans les cendres du hammam durant toute la nuit.Les kebabs monopolisent l’attentionSur le podium, selon TasteAtlas, trônent diverses variétés de kebabs: les deux premières places sont occupées par des plats turcs, l’iskender kebab et le cag kebabi. L’iranien kabab torch est troisième.

