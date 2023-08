https://fr.sputniknews.africa/20230808/voici-la-valeur-totale-des-produits-pharmaceutiques-russes-fournis-a-lafrique-en-2022-1061147339.html

Voici la valeur totale des produits pharmaceutiques russes fournis à l'Afrique en 2022

Voici la valeur totale des produits pharmaceutiques russes fournis à l'Afrique en 2022

L'industrie pharmaceutique russe coopère avec un grand intérêt avec les pays africains. Le vaccin contre la fièvre jaune y est surtout demandé. La Russie... 08.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-08T09:01+0200

2023-08-08T09:01+0200

2023-08-08T09:02+0200

pharmaceutique

industrie pharmaceutique

afrique

russie

médicaments

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104073/91/1040739153_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dda4ca4bb7f9e5009a1abb0dd0b7ee3c.jpg

En 2022, la Russie a fourni à l'Afrique des produits pharmaceutiques pour plus de 62 millions de dollars, a fait savoir à la presse russe la vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce Ekaterina Priezjeva.Le gros du volume des produits pharmaceutiques russes va au Congo, en Algérie, au Maroc, au Niger et en Ouganda, a-t-elle précisé.Le vaccin contre la fièvre jaune est le plus demandé en Afrique, a souligné la vice-ministre. En outre, l'industrie pharmaceutique russe permet de fournir sur le continent un large éventail d'antibiotiques, de produits virucides et immunobiologiques.Un partage de savoir-faireCette année, la société russe Geropharm a lancé la production d'insulines en Algérie, a ajouté Mme Priezjeva.Vladimir Poutine avait en outre déclaré fin juillet que la Russie avait un programme d'assistance à grande échelle à l'Afrique dans la lutte contre les maladies qui serait déployé d’ici à 2026. Dans le cadre de ce programme, la Russie fournira 10 laboratoires mobiles et formera des centaines de spécialistes pour l'Afrique.Outre la pharmaceutique, la Russie partage avec l'Afrique son savoir-faire dans le domaine de l'agroalimentaire. Ainsi, plusieurs entreprises russes viennent de participer à l’exposition Agriculture & Commercial Show à Lusaka, en Zambie.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pharmaceutique, industrie pharmaceutique, afrique, russie, médicaments