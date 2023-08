https://fr.sputniknews.africa/20230803/le-savoir-faire-russe-dans-lagroalimentaire-convoite-en-afrique-1061032339.html

Le savoir-faire russe dans l’agroalimentaire convoité en Afrique

Le continent a hâte de recevoir les investissements et le savoir-faire russes dans l’agroalimentaire, estime auprès de Sputnik Afrique un responsable d’une... 03.08.2023, Sputnik Afrique

Lusaka accueille, à partir du 2 août, l’exposition Agriculture & Commercial Show. Une poignée d’entreprises russes y seront présentes, alors que le savoir-faire dans l’agroalimentaire suscite un immense intérêt en Afrique.Comme le détaille auprès de Sputnik Afrique Achot Danielian, responsable de l’association "La Russie d’affaires" (Delovaya Rossiya), parmi les exposants se trouvent la société russe Nado, qui produit des additifs naturels pour les produits alimentaires, et des entreprises qui fabriquent des désinfectants. De plus, il constate l’intérêt montré par les entreprises russes métallurgiques, pharmaceutiques, celles engagées dans la production d'énergie et de câbles, informatiques. Donc, "la gamme est très large".Savoir-faire russeDans le secteur agroalimentaire, "tout ce qui concerne l'industrie de transformation, de la production de saucisses, de saucissons en allant jusqu’au séchage des fruits, est en demande en Afrique", explique le responsable de l’association.En Zambie environ 60% des fruits s’abiment et sont jetés, car il n'y a ni possibilité de stockage ni possibilité de transformation, lance-t-il.La concurrenceBien que les sociétés russes soient les bienvenues, Aсhot Danielian prévoit un niveau accru de concurrence, car les entreprises asiatiques sont déjà bien ancrées sur le marché africain."Nous avons perdu beaucoup de temps en termes de développement des affaires en Afrique. La Chine, l'Inde et les pays occidentaux sont assez bien représentés sur les marchés africains, du moins dans cette région d’Afrique de l'Est. Les producteurs russes de machines agricoles devront très probablement faire face à une concurrence rude", détaille-t-il.Les investissements"Les Africains attendent avec impatience les investissements russes", ce que les entreprises russes commencent à faire, poursuit le responsable.

