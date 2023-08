https://fr.sputniknews.africa/20230808/journaliste-algerien-dechirer-la-camisole-occidentale-imposee-depuis-lere-postcoloniale-1061173015.html

Journaliste algérien: "Déchirer la camisole occidentale imposée depuis l'ère postcoloniale"

Journaliste algérien: "Déchirer la camisole occidentale imposée depuis l'ère postcoloniale"

Le sommet Russie-Afrique a été l'occasion pour les pays africains de clamer haut et fort leurs intérêts et de se faire entendre, estime Brahim Takharoubt... 08.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-08T16:57+0200

2023-08-08T16:57+0200

2023-08-08T16:57+0200

afrique en marche

podcasts

afrique

sommet

saint-pétersbourg

vladimir poutine

occident

monde multipolaire

informations

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/08/1061170029_35:0:3676:2048_1920x0_80_0_0_87e6d2d407813a37ceec9a88858beace.jpg

Journaliste algérien: «Déchirer la camisole occidentale imposée depuis l'ère postcoloniale» Le sommet Russie-Afrique a été l'occasion pour les pays africains de clamer haut et fort leurs intérêts et de se faire entendre, estime Brahim Takharoubt, rédacteur en chef d’un quotidien algérien. Il s'agirait d'une étape importante dans la formation d'un monde multipolaire.

Plus de 2.000 journalistes ont été accrédités au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg à la fin juillet. Près d'un quart d'entre eux étaient des représentants de médias africains. Lors de cet événement, le Président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il était nécessaire de travailler à la création d'un espace d'information commun entre la Russie et l'Afrique, qui diffuserait des informations objectives sur ce qui se passe dans le monde. Brahim Takharoubt, rédacteur en chef du quotidien algérien L’Expression et un de ceux qui se sont rendus à Saint-Pétersbourg pour apporter ces informations objectives aux lecteurs, a souligné l'importance du forum permettant à l'Afrique de parler librement d'elle-même et de ses intérêts.Et d’ajouter: "Nous avons notre mot à dire, nous avons notre spécificité, nous avons nos points de vue et surtout nos besoins en matière de paix, de sécurité, d’alimentation, de développement, d'industrialisation, d'énergie, et cetera. Donc, c'est une façon de s'affranchir, de se libérer, de déchirer la camisole occidentale imposée depuis l'ère postcoloniale".Retrouvez également dans cette émission:-Monica Mutsvangwa, ministre zimbabwéenne de l'Information.-Messaoudi Abdelaziz, médecin tunisien, militant politique et des droits de l’homme,-Larissa Zelentsova, présidente de l’Alliance internationale des projets stratégiques BRICS,-Ngo Sarr, enseignant de langue russe sénégalais et directeur d’une entreprise de consulting russo-sénégalaise.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

saint-pétersbourg

occident

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, afrique, sommet, saint-pétersbourg, vladimir poutine, occident, monde multipolaire, informations, russie, brics, аудио