Un hélicoptère d'attaque russe Ka-52 a détruit des blindés ennemis lors d'une contre-attaque de l'armée ukrainienne réalisée dimanche matin sur l'axe d'Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien). Une vidéo de la frappe a été partagée par la Défense russe.La vidéo montre un char ukrainien sortir d'une zone boisée. Il est frappé par un missile antichar guidé Vikhr. Puis un véhicule blindé de transport de troupes caché dans le boisement est pris pour cible.Un missile anti-blindésLe missile Vikhr à guidage laser, d'une portée allant de 500 à 10.000 mètres, est utilisé par les hélicoptères d'attaque Kamov Ka-50 et Ka-52, les avions d'attaque au sol Sukhoi Su-25T et Su-39 ainsi que les vedettes et les petits navires patrouilleurs. Le missile est destiné à détruire des blindés, y compris avec protection dynamique, et des cibles aériennes à basse vitesse.Le ministère russe de la Défense a affirmé vendredi dernier que l'Ukraine avait perdu, lors de sa contre-offensive lancée début juin, plus de 43.000 militaires. Et ce, sans compter les blessés évacués vers des hôpitaux, les mercenaires étrangers, ainsi que les soldats neutralisés à la suite de frappes d'armes à guidage de précision dans les zones arrière.

