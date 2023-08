https://fr.sputniknews.africa/20230807/le-plus-grand-pays-producteur-africain-de-pasteques-souffre-dun-manque-de-gout-de-ses-fruits--1061129038.html

Le plus grand pays producteur africain de pastèques souffre d'un manque de goût de ses fruits

Cette année, le plus grand producteur de pastèques du monde arabe et d’Afrique encaisse un problème inattendu avec ses fruits. De bonne taille et d’une vive... 07.08.2023, Sputnik Afrique

Une ombre sur la réputation des pastèques en Algérie, numéro 1 de cette production fruitière en Afrique? Pendant la saison estivale, les pastèques savoureuses sont souvent d’un grand secours pour combattre la chaleur. Or, cette année, les Algériens ne sont pas satisfaits de leur goût, selon les données de TSA.Si leurs forme, taille et couleur sont impeccables, un manque de goût sucré est largement pointé.Greffage, sécheresse…En guise de cause, l’article cite le changement qu’a subi ces dernières années la technique de greffage, laquelle est considérablement développée en Algérie. Celle-là permet aux agriculteurs de cultiver plus rapidement et de rendre leur produit plus résistant aux maladies, ainsi qu’à avoir un poids plus important pour ces fruits.En outre, l’excès de pluie dans le nord du pays au mois de juin a pu empêcher l’accumulation de sucre, poursuit l’article. Puis, un manque d’eau pour l’irrigation est pointé dans certaines régions, alors que l’Algérie souffre de sécheresse endémique.

