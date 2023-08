https://fr.sputniknews.africa/20230807/ce-pays-subsaharien-enregistre-un-envol-de-la-production-dor-en-2023-1061138503.html

Ce pays subsaharien enregistre un envol de la production d'or en 2023

Ce pays subsaharien enregistre un envol de la production d'or en 2023

Le Mozambique, qui a une longue tradition d'extraction d'or, a connu une hausse de production de 53% au premier trimestre de 2023, par rapport à la même... 07.08.2023

Selon les données officielles concernant l'exécution du budget de l'État du Mozambique au premier trimestre 2023, la production d'or a augmenté de 53%, pour un total de 346,3 kilogrammes, contre 226 kilogrammes d'or produits au premier trimestre 2022.Cette production représente 26% du total prévu pour cette année, soit près de 1.342 kilogrammes, indique le rapport, cité par l'agence de presse nationale.Une telle performance est le résultat, entre autres, d'une maîtrise accrue de l'exploitation minière artisanale, de bonnes performances des sociétés productrices, de l'exploration continue des gisements de roches dures et du lancement d'une nouvelle usine de traitement, selon le document.Une croissance en vueD'autres métaux ont également connu une hausse de production. Ainsi, la production de tantale, d'ilménite et de zircon enregistre également une croissance de 53% (64,5 tonnes), de 48% (747.734 tonnes) et de 11% (33.345 tonnes) respectivement.Globalement, le gouvernement mozambicain prévoit une croissance de 23,1% dans le plan de production du secteur de l'industrie extractive pour 2023, soutenue par "une production accrue de rubis, de charbon, de minéraux lourds des sables de plage (ilménite, zircon et rutile), de gaz naturel et de matériaux de construction".Le site Web analytique Trading Economic a prédit une augmentation du taux de croissance annuel du PIB dans le pays d'ici la fin du trimestre en cours, largement boostée par le secteur minier. Le taux de croissance annuel du PIB au Mozambique devrait être de 4,5% d'ici la fin de ce trimestre, indique-t-il.Les principaux volets d'exportation du Mozambique sont l'or, l'aluminium brut et les briquettes de charbon.

