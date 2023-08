https://fr.sputniknews.africa/20230806/cette-arme-secrete-de-la-russie-qui-rend-folle-lukraine-1061113326.html

Cette "arme secrète" de la Russie qui rend folle l’Ukraine

Cette "arme secrète" de la Russie qui rend folle l’Ukraine

Les militaires russes ont mis en place une défense habile, bloquant l'avancée ukrainienne qui s’enlise, selon 19FortyFive. "Mais la chose qui a rendu l'effort... 06.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-06T15:16+0200

2023-08-06T15:16+0200

2023-08-06T15:16+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

offensive

mauvaises herbes

mines antipersonnel

progression

ligne de front

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/04/1059708749_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_5f7bd777439247ab71ae60ba369fa20a.jpg

Les broussailles qui poussent dans le sud de l’Ukraine et dans le Donbass ne permettent pas à l’Ukraine de percer les lignes de défense russes, avance le portail 19FortyFive.Cependant, l'armée russe a "mis en place une défense habile, bloquant l'avancée ukrainienne et enlisant les forces de Kiev dans les couches complexes de sa ligne défensive."Selon le portail, la végétation empêche les Ukrainiens d’utiliser des engins pour avancer et percer ces défenses.Les mines, ce fléau des forces ukrainiennes19FortyFive fait référence à une information du renseignement militaire britannique signalant que la flore, abondant sous l’effet de la chaleur et de l’humidité, aide à camoufler les positions défensives russes et rend les champs de mines plus difficiles à franchir."Des images de combat prises au sol montrent des troupes ukrainiennes marchant sur des mines antipersonnel parce qu'elles ne peuvent pas les voir à cause du sous-bois", signale le portail.Kiev a lancé sa contre-offensive le 4 juin sur les axes de Donetsk-Sud, d’Artiomovsk et de Zaporojié. Le commandement ukrainien a engagé des militaires entraînés par des spécialistes de l’Otan et armés de matériel occidental.Le Président et le ministre de la Défense russes avaient précédemment déclaré que les forces ukrainiennes n’avaient remporté de succès sur aucun secteur du front et subissaient de lourdes pertes.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, offensive, mauvaises herbes, mines antipersonnel, progression, ligne de front