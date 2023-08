https://fr.sputniknews.africa/20230805/nous-sommes-epuises-des-soldats-ukrainiens-expliquent-les-lenteurs-de-la-contre-offensive-1061090871.html

"Nous sommes épuisés": des soldats ukrainiens expliquent les lenteurs de la contre-offensive

De lourdes pertes et l’épuisement des soldats ukrainiens dans les combats pour Artiomovsk remettent en question la contre-offensive de Kiev, selon le Wall... 05.08.2023, Sputnik Afrique

Les lenteurs de la contre-offensive ukrainienne, qui en est maintenant à son troisième mois, soulèvent des questions sur l'ampleur de la tâche à laquelle sont confrontées les forces ukrainiennes, signale le Wall Street Journal.Certains des gains les plus importants de l'Ukraine ont été enregistrés aux environs de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout) mais les soldats à proximité disent que les progrès ont ralenti ces derniers jours en raison de la défense et des contre-attaques russes, sapant l'espoir de Kiev de reprendre la ville."Les Russes sont plus entraînés et plus créatifs"Des soldats ukrainiens ont signalé au WSJ que les Russes utilisaient maintenant beaucoup plus de drones et semblaient en avoir davantage que les forces ukrainiennes dans la région. Ils cryptent leurs communications pour empêcher l'Ukraine d'écouter.Le conseiller du chef par intérim de la république populaire de Donetsk Ian Gaguine avait précédemment déclaré à Sputnik que les Ukrainiens concentraient des forces aux abords d’Artiomovsk et menaient des combats pour des localités avoisinantes, notamment pour le village de Klechtcheevka, un point pris par les forces russes en janvier dernier.

