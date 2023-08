https://fr.sputniknews.africa/20230805/voici-quelle-est-la-cause-du-conflit-ukrainien-selon-un-ancien-agent-de-renseignement-francais-1061094635.html

Voici quelle est la cause du conflit ukrainien, selon un ancien agent de renseignement français

05.08.2023

L’ancien capitaine de la reconnaissance française Pierre Plas a jugé auprès de Sputnik que la cause du conflit en Ukraine résidait dans la perte de la domination mondiale de l'Amérique, et dans les tentatives de l'Occident d'affaiblir la Russie.Selon M.Plas, les États-Unis vont "de crise en crise" alors que leur dette dépasse déjà les 32.000 milliards de dollars. C’est en cela que le problème réside, lorsque le créditeur n’est pas capable de payer sa propre dette.Parallèlement, les pays occidentaux ont toujours voulu mettre la Russie "hors-jeu", la diviser et la combattre. Qui plus est, puisqu’ils fournissent de l’armement à l’Ukraine, ils sont intéressés à ce que le conflit persiste.Et de rappeler que la Russie n’a jamais eu l’intention de conquérir l’Ukraine.Négociations de paix sans la RussieLes 5 et 6 août, des réunions du conflit ukrainien devraient avoir lieu à Djeddah, en Arabie saoudite, en présence de représentants d’une trentaine de pays, au nombre desquels ne figure pas la Russie. En revanche, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l’Union européenne seront là.Des diplomates occidentaux ont déclaré que l'Arabie saoudite avait été choisie pour accueillir le deuxième cycle de pourparlers en partie dans l'espoir de persuader la Chine d'y participer, d’après le Wall Street Journal. Pékin y enverra Li Hui, son représentant spécial en Ukraine.Le porte-parole du Président russe a déclaré que le Kremlin suivrait la réunion.En outre, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que cet événement "ne sera[it] pas inutile s’il aid[ait] l’Occident à comprendre que le ‘plan Zelensky’ est une impasse".

