https://fr.sputniknews.africa/20230805/un-boeing-dair-algerie-sabime-fortement-a-son-retour-de-paris--images-1061100976.html

Un Boeing d’Air Algérie s’abîme fortement à son retour de Paris – images

Un Boeing d’Air Algérie s’abîme fortement à son retour de Paris – images

Un atterrissage qui aurait pu virer au drame a eu lieu dans un aéroport algérien. En route vers son point d’arrêt à l’aéroport de Tlemsen, dans le nord de... 05.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-05T18:50+0200

2023-08-05T18:50+0200

2023-08-05T18:50+0200

air algérie

boeing 737

avion

aéronefs

algérie

paris

alger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104235/29/1042352954_0:50:2432:1418_1920x0_80_0_0_39d46f9b74fb68506ecf12f307bccc60.jpg

Le 3 août, un Boeing 737-800 d’Air Algérie a heurté un poteau électrique sur le tarmac de l'aéroport de Tlemsen, dans le nord du pays. L’incident s’est déroulé peu après l’atterrissage de l’aéronef à destination de Paris CDG, alors qu’il roulait vers sa place de stationnement.Ainsi, l’avion a percuté le mât d’éclairage alors que tous les passagers avaient déjà quitté le salon.Air Plus News a rendu publiques les images du Boeing dont une aile a été fortement endommagée. Il est possible de voir qu’il manque le winglet, cette partie verticale à l’extrémité de l’aile.Bel et bien réparéAir Plus News a annoncé ce 5 août, que l’aile endommagée avait été changée à Tlemcen en moins de 24h.Et d’ajouter que le Boeing accidenté avait déjà revolé vers Alger et devrait décoller pour Paris d’ici peu.

algérie

paris

alger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

air algérie, boeing 737, avion, aéronefs, algérie, paris, alger