Une trentaine de personnes brûlées vivantes dans un accident de bus en Algérie - images

Une trentaine de personnes brûlées vivantes dans un accident de bus en Algérie - images

Au moins 34 personnes sont mortes carbonisées dans un accident routier ce 19 juillet en Algérie, selon la Protection civile. Une dizaine d’individus sont... 19.07.2023, Sputnik Afrique

Un drame s’est produit ce 19 juillet au matin au niveau du village d’Outoul, dans la wilaya de Tamanrasset, en Algérie. Une violente collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule utilitaire a causé 34 morts et 11 blessés, a annoncé la Protection civile sur son compte Facebook*.La gendarmerie nationale a aussi confirmé cette information.L’accident a été suivi d’un incendie, en résultat duquel les personnes se trouvant à l’intérieur sont décédées brûlées. Les deux véhicules impliqués sont calcinés et méconnaissables.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

