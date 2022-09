https://fr.sputniknews.africa/20220910/huit-morts-dans-un-accident-de-la-route-en-algerie-1056132676.html

Huit morts dans un accident de la route en Algérie

Cet accident s'est produit au niveau de la route communale n° 25 reliant la commune d'Oum Laadham à Selmana dans la wilaya de Djelfa. 10.09.2022, Sputnik Afrique

Huit personnes ont trouvé la mort et douze autres ont été blessées dans un accident de la route, survenu le 9 septembre dans la Wilaya de Djelfa au nord de l'Algérie, selon la Protection civile locale.Cet accident s'est produit au niveau de la route communale n° 25 reliant la commune d'Oum Laadham à Selmana dans la wilaya de Djelfa, précise la même source, citée par des médias locaux.Selon un récent un bilan rendu public par la protection civile, 42 personnes ont été tuées et 1.910 autres blessées dans 1.433 accidents de la circulation survenus durant la période du 28 août au 3 septembre à travers plusieurs wilayas du pays.D’après la même source, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Naâma où 10 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont été blessées suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs survenu sur la RN 6, dans la commune de Moughrar.Selon la délégation de la Sécurité routière algérienne, les accidents de la route, enregistrés au cours de 2021 ont fait plus de 3.300 morts et 30.000 blessés contre 3.275 décès en 2019 et 2.844 en 2020.

