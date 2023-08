https://fr.sputniknews.africa/20230805/moscou-cite-les-dates-et-lobjectif-de-louverture-dambassades-en-afrique-1061076866.html

Moscou cite les dates et l'objectif de l'ouverture d'ambassades en Afrique

Annoncée au cours du récent sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, l'implantation d'ambassades russes en Guinée équatoriale et au Burkina Faso devrait... 05.08.2023, Sputnik Afrique

L'ouverture de missions diplomatiques au Burkina Faso et en Guinée équatoriale doit avoir lieu avant la fin de l'année, a indiqué à Sputnik la porte-parole de la diplomatie russe. "Nous entamons l'examen avec nos partenaires des questions d'ordre technique", a précisé Maria Zakharova.L'objectif est d'assurer une présence maximale de la Russie en Afrique, selon la diplomate.Le Président Poutine a annoncé, le 28 juillet lors du deuxième sommet Russie-Afrique, la reprise des activités des ambassades russes dans ces deux pays après une pause de 30 ans. Le 31 juillet, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a signé des ordonnances ad hoc, a rappelé la diplomate.Davantage de misions russes en AfriqueLes fonctions de représentation au Burkina Faso sont actuellement exécutées par l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire et celles en Guinée équatoriale par l'ambassade au Cameroun.La Russie œuvre en outre pour ouvrir des missions diplomatiques au Soudan du Sud, a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov lors du récent sommet. Selon lui, l'ambassade de ce pays à Moscou fonctionne "énergiquement et bien". En attendant, la Russie est représentée par l'ambassadeur en Ouganda Vladlen Semivolos.Moscou mène aussi des négociations sur l'ouverture de nouvelles ambassades sur le continent africain. Il envisage de rouvrir un consulat général à Benghazi, en Libye, le précédent ayant été fermé en 1992.

