La Guinée équatoriale invite la Russie pour l’exploitation de ses gisements pétroliers

La Guinée équatoriale invite la Russie pour l’exploitation de ses gisements pétroliers

27.05.2023

2023-05-27T12:44+0200

2023-05-27T12:44+0200

2023-05-27T13:19+0200

La Guinée équatoriale disposant de ressources naturelles, elle a besoin d’"hommes d’affaires qui voudraient explorer le pétrole ou l’or". À cet égard, Malabo aspire à la collaboration avec Moscou, a fait savoir à Sputnik l’ambassadeur du pays en Russie Luciano Ncogo Ndong Ayecaba.Et d’ajouter que la Guinée équatoriale vise la formation de son personnel dans différents secteurs par le biais de la Russie qui dispose d’une large expérience.Pénurie de médicamentsNcogo Ndong Ayecaba s’est également penché sur le sujet de la livraison de médicaments dans les pays du golfe de Guinée. Celle-ci disposant d’une "situation géographique idéale" et d’un réseau de transport, la Russie pourrait y "créer des bases avec de grands entrepôts de médicaments" de sorte que "le Gabon, le Cameroun [puissent] immédiatement acheter des produits pharmaceutiques et de la nourriture".Et d’ajouter que la Guinée équatoriale ne produit pas de médicaments, à quoi s’ajoutent également les problèmes de livraisons depuis l’Europe, alors que les médicaments sont une nécessité quotidienne:"Amie de longue date"La Russie pourrait également aider la Guinée équatoriale dans le domaine de la pêche, a estimé le diplomate.Il a espéré par ailleurs que l’Afrique en tant que continent riche en animaux exotiques, en fruits et en culture, pourrait intéresser les touristes russes, mais aussi des hommes d’affaires. Ceux-ci pourraient investir en construction d’hôtels en Guinée équatoriale.

