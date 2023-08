Bombardement de Casablanca: il y a 116 ans, la France détruisait la ville

https://fr.sputniknews.africa/20230805/bombardement-de-casablanca-il-y-a-116-ans-la-france-detruisait-la-ville-1061098644.html

Le 5 août 1907, la Flotte française bombardait Casablanca, détruisant presque entièrement la ville marocaine et faisant des centaines de victimes. Un événement... 05.08.2023, Sputnik Afrique

Douloureux anniversaire. Ce 5 août marque la commémoration du bombardement de Casablanca en 1907. Ce jour-là, la Flotte française avait en effet ordonné à ces navires d’ouvrir le feu sur la ville marocaine. Un acte de représailles, faisant suite à l’insurrection des tribus de la Chaouia, qui vivaient mal l’installation des premiers colons français.Soucieuse de protéger la population européenne de Casablanca, l’armée française décide d’abord d’envoyer quelques militaires protéger le consulat, avant d’opter pour le débarquement de 66 marins. Un acte motivé "en raison de l’attitude hostile de la population et des tribus", écrit alors Auguste de Saint-Aulaire, diplomate au consulat de France à Tanger, dans un courrier à ses supérieurs.Une fois à terre, la petite escouade tire sur des militaires et des civils, avant de donner le signal au croiseur Galilée d’ouvrir le feu. La casbah, le quartier arabe, est entièrement détruite, alors que les quartiers européens sont épargnés.Plus d’un millier de mortsLe bombardement et les exactions françaises feront plus d’un millier de victimes marocaines, souligne encore Allal El Khadimi dans son ouvrage. Après deux jours de bombardements, l’armée française investit les décombres de la ville avec un détachement de 6.000 hommes. Selon des sources, le nombre des morts varie entre 1.500 et 7.000 morts combattants et civils.Les événements précipiteront la colonisation française, aboutissant en 1912 au traité de Fès, qui instaure le protectorat français sur le royaume chérifien.

