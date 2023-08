https://fr.sputniknews.africa/20230804/le-kremlin-publie-sa-declaration-commune-avec-sept-chefs-detat-africains-sur-la-crise-en-ukraine-1061060565.html

Le Kremlin publie sa déclaration commune avec sept chefs d'État africains sur la crise en Ukraine

Faisant suite à la présidence sud-africaine, le Kremlin a diffusé ce 4 août son rapport sur les résultats des entretiens entre sept chefs d’État africains et... 04.08.2023, Sputnik Afrique

Le 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, le Président russe, Vladimir Poutine, et les dirigeants des sept pays représentant l'initiative de paix africaine ont poursuivi les discussions sur celle-ci, entamées le 17 juin 2023.Les dirigeants africains présents à la réunion du 28 juillet étaient: les Présidents Azali Assoumani (Comores, Président en exercice de l'Union Africaine), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud); Denis Sassou Nguesso (République du Congo), Abdel Fattah al-Sissi (Égypte), Macky Sall (Sénégal), Yoweri Museveni (Ouganda) et le ministre des Affaires étrangères de Zambie, Stanley Kakubo.Les dirigeants ont constaté les progrès accomplis en ce qui concerne les propositions entamées lors de la première rencontre du 17 juin 2023 sur les questions humanitaires, en particulier celles relatives aux droits des enfants dans les zones d'hostilités et aux échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont convenu que les efforts humanitaires continueront à produire de nouveaux résultats.Les dirigeants ont appelé à prendre des mesures concrètes pour lever les obstacles aux exportations de céréales et d'engrais russes, ce qui permettra de reprendre la mise en œuvre intégrale de l'initiative de la mer Noire du Secrétaire général des Nations unies, approuvée le 22 juillet 2022 à Istanbul.Les leaders ont également invité les Nations unies à œuvrer pour débloquer les 200.000 tonnes d'engrais russes se trouvant immobilisés dans des ports maritimes de l'Union européenne, pour permettre de les livrer immédiatement et gratuitement aux pays africains.Ils ont convenu de poursuivre le dialogue sur l'initiative de paix africaine afin d'ouvrir la voie à la paix.

