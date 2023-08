https://fr.sputniknews.africa/20230803/un-transporteur-russe-lorgne-lafrique-lexode-des-messageries-occidentales-nous-a-aides-1061052227.html

Un transporteur russe lorgne l'Afrique: "l'exode des messageries occidentales nous a aidés"

Opérant initialement dans le bassin d'Extrême-Orient, le groupe logistique russe Fesco envisage désormais son expansion dans d'autres régions du monde...

Il y a deux ans, l’opérateur logistique russe Fesco a pris la décision d’élargir ses activités hors du bassin extrême-oriental, sa zone d’origine. Depuis, de nouvelles lignes maritimes ont été lancées via l’océan Indien et le canal de Suez. Maintenant, il est temps de cibler sérieusement le continent africain, a déclaré à Sputnik le CEO de Fesco Andreï Severilov. Il a d’ailleurs noté que cette expansion avait été rendue possible grâce notamment au départ de Russie de compagnies occidentales.Le marché africain "est relativement nouveau" pour l’entreprise, qui a des intérêts historiques en Asie du Sud-Est. Pourtant, le groupe est déjà opérationnel en Égypte depuis un certain temps, selon son dirigeant. Il y opère via des lignes maritimes tierces et a annoncé il y a peu l’installation de sa propre ligne de fret depuis le port égyptien de Damiette jusqu’à Novorossiïsk, sur la mer Noire.Hub logistique en ÉgypteD’autre part, le dirigeant de Fesco affirme accepter et soutenir la proposition de Vladimir Poutine de mettre en place un hub logistique dans l’un des ports sur la côte est de l’Afrique.Pour M.Severilov, c’est l’Égypte qui possède un potentiel bénéfique pour y implanter ce centre. L’économie du pays et sa situation géographique offrent de larges opportunités pour le transit de marchandises et leur distribution sur tout le continent africain, a appuyé le dirigeant du groupe.Projets en Afrique du SudUn autre pays dans le viseur de Fesco est l’Afrique du Sud. Durant le deuxième Sommet Russie-Afrique, le port de Saint-Pétersbourg a accueilli le premier cargo arrivé de Port Elizabeth (Afrique du Sud), a indiqué le responsable. Ce cargo, qui a amené en Russie les composants pour la production de batteries solaires, a de facto ouvert la première ligne maritime directe entre les deux pays, a souligné Andreï Severilov.L’agriculture est l’un des secteurs prometteursParlant des autres domaines d’activités envisageables par le groupe en Afrique, l’agriculture n’est pas négligeable, a souligné le responsable. Il a estimé le volume de produits agricoles à expédier à 30.000 EVP en Égypte et près de 5.000–7.000 EVP d’agrumes et d’avocats provenant du Maghreb, a-t-il précisé. Pour rappel, 1 EVP correspond à 1 conteneur de 20 pieds de long (environ 6,096 mètres), 8 pieds de large (2,438 m) et 9,5 pieds de haut (environ 2,7 m).En parallèle, Fesco réfléchit à des projets dans le domaine automobile. M.Severilov a également déclaré à Sputnik être prêt à transporter des véhicules russes Lada en Afrique et à acquérir à cette fin des cargos porte-voitures, si le constructeur automobile AvtoVAZ lui passe des commandes fermes.

