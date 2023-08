https://fr.sputniknews.africa/20230803/les-pays-dafrique-appellent-a-debloquer-les-engrais-russes-dans-les-ports-de-lue-1061046629.html

Les pays d’Afrique appellent à débloquer les engrais russes dans les ports de l’UE

Les pays d’Afrique appellent à débloquer les engrais russes dans les ports de l’UE

La Présidence sud-africaine appelle à libérer les plus de 200.000 tonnes d’engrais russes retenus dans les ports de l’UE en vue de les expédier vers les pays... 03.08.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique demande de débloqués au plus vite possible les engrais russes actuellement conservés dans des ports de l’Union européenne, afin de faciliter leur accès aux marchés mondiaux et notamment africain, a annoncé Vincent Magwenya, porte-parole du Président sud-africain, lors d’un point presse.L’urgence de débloquer les engrais russes a été discutée lors du deuxième Sommet Russie-Afrique qui s'est tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg, a rappelé Vincent Magwenya.Vladimir Poutine avait alors précisé que seuls deux petits lots sur les 262.000 tonnes d’engrais russes conservés en Europe avaient été expédiés, respectivement au Malawi et au Kenya.En 2022, la Russie avait proposé d'acheminer gratuitement ses engrais bloqués dans les ports de Lettonie, d’Estonie et des Pays-Bas, soit 262.000 tonnes, aux pays dans le besoin. Le premier lot est arrivé au Malawi début mars et le deuxième au Kenya en mai.

