L’ambassadeur algérien sortant reçu à Moscou par le numéro deux de la diplomatie russe

Smaïl Benamara, ambassadeur d’Algérie en Russie, a été reçu à Moscou à l’occasion de la fin de sa mission diplomatique, a fait savoir la diplomatie russe ce 3 août.Le diplomate algérien, en poste à Moscou depuis octobre 2021, s’est entretenu avec Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, représentant spécial du Président de la Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique.Dialogue politique actifLors de la rencontre, les deux parties ont confirmé leur intention "de poursuivre le développement progressif de tout l'ensemble des relations russo-algériennes traditionnellement amicales".Partenariat stratégiqueLes liens russo-algériens ont été mis en valeur dans la déclaration de partenariat stratégique approfondi, signée le 15 juin lors d’une visite d’Abdelmadjid Tebboune à Moscou. Lors de ce déplacement, plusieurs accords ont été signés, concernant l'industrie et les technologies militaires, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, l’échange de renseignements et informations sur les menaces à la sécurité nationale. L’exploration de l’espace, l’agriculture, le secteur des médias et de la culture ont été également abordés.Le Président algérien avait fait savoir que les deux pays ont "des relations historiques".

