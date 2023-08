https://fr.sputniknews.africa/20230802/les-forces-aeroportees-russes-celebrent-leur-fete--video-1061017076.html

Les forces aéroportées russes célèbrent leur fête — vidéo

Jour unique, jour mémorable. Ce 2 août la Russie honore ses forces aéroportées qui célèbrent leur 93e anniversaire. Comme à l'accoutumée, le Président russe... 02.08.2023, Sputnik Afrique

Chaque 2 août, les forces aéroportées russes célèbrent leur anniversaire. À cette date, les parachutistes et les vétérans des troupes aéroportées du pays se rassemblent dans les rues, les parcs et les places de différentes villes russes.Le Président russe Vladimir Poutine a félicité les militaires et les vétérans des forces aéroportées pour leur fête professionnelle. Le discours a été publié sur le site officiel du Kremlin.Selon M.Poutine, les parachutistes qui participent à l'opération spéciale en Ukraine perpétuent dignement les traditions patriotiques des troupes aéroportées.Journée des forces aéroportéesLa fête a été instituée pour commémorer le premier débarquement d’un groupe de parachutistes lors d’exercices dans la région de Moscou, le 2 août 1930. Cette date est considérée comme l'anniversaire des forces aéroportées.Les parachutistes sont devenus une branche spéciale de l’Armée rouge en septembre 1941, trois mois après l’invasion des nazis en URSS. Après la Seconde guerre mondiale, les troupes aéroportées ont accompli de nombreuses missions de combat. Elles ont joué leur rôle "pendant la guerre en Afghanistan, […], les opérations de rétablissement d’ordre constitutionnel dans plusieurs anciennes républiques soviétiques, l’opération de paix dans les Balkans et celle destinée à imposer la paix à la Géorgie. Leurs effectifs ont fait preuve de professionnalisme", selon le ministère de la Défense.En temps de paix, les troupes aéroportées ont pour tâche principale de maintenir l'état de préparation au combat et la mobilisation à un niveau qui garantisse qu'elles seront employées avec succès aux fins prévues.

