Ce pays d'Amérique latine adresse une note officielle d'adhésion aux BRICS

Après avoir exprimé son envie d'adhérer aux BRICS, la Bolivie a remis à la Russie une note officielle sur sa volonté d’intégrer le groupe des cinq, selon... 02.08.2023, Sputnik Afrique

L'ambassade de Bolivie à Moscou a remis au ministère russe des Affaires étrangères une note sur le désir du pays de rejoindre les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a déclaré ce 2 août Maria Luisa Ramos Urzagaste, cheffe de la mission diplomatique bolivienne à Moscou.Sommet des BRICSLes dirigeants des BRICS se réuniront du 22 au 24 août à Johannesburg. Sont attendus à l'évènement les dirigeants du Brésil, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, tandis que la Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le Président russe Vladimir Poutine y participera en visioconférence.Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a invité les dirigeants de tous les pays africains, ainsi que les chefs d’État et de gouvernement de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Communauté caribéenne et les membres du Groupe des 77.Lors de ce sommet, les dirigeants des pays membres se pencheront sur l’élargissement du groupe, a déclaré le Président sud-africain début juillet, en précisant que la décision d’admission devrait être prise par un "consensus".Le Brésil inquietLe Brésil aurait exprimé sa crainte de voir le groupe perdre sa crédibilité si d'autres États sont admis. Pourtant beaucoup de pays souhaitent déjà d’adhérer aux BRICS, et certains y ont même déjà déposé une candidature, selon Reuters. Au moins 19 nations ont déjà exprimé leur désir de rejoindre le bloc économique dont 13 ont fait des demandes officielles. Le Venezuela pourrait devenir le 20e pays candidat.Parmi ceux qui ont déjà déposé une demande de candidature figurent l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh et l’Arabie saoudite. Plusieurs autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria et la Turquie ont exprimé leur intérêt de rejoindre l’organisation.Les BRICS ont annoncé en 2022 qu'ils élargiraient le nombre de leurs pays membres afin de rendre l'organisation plus inclusive.

