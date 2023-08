https://fr.sputniknews.africa/20230802/apres-poutine-un-autre-chef-detat-pourrait-ne-pas-se-rendre-au-sommet-des-brics-1061010543.html

Après Poutine, un autre chef d'État pourrait ne pas se rendre au sommet des BRICS

Après Poutine, un autre chef d’État pourrait ne pas se rendre au sommet des BRICS

02.08.2023

Le gouvernement indien examine l'idée d'une présence virtuelle du Premier ministre Narendra Modi au sommet des BRICS en Afrique du Sud, plutôt qu'une présence physique, relate Economic Times, citant des sources.Selon le média, la décision finale n’a pas encore été prise et aucune annonce officielle n’a été faite.La participation de PoutineD’après Economic Times, le sujet de la présence physique du Premier ministre indien au sommet concerné est survenu après que le Président russe a décidé de participer à l’événement virtuellement.Le bureau du Président sud-africain avait fait savoir le 19 juillet que la Russie serait représentée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Un peu plus tard, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que Vladimir Poutine y pendrait part en visioconférence, ce sera une "participation à part entière".D’après la présidence sud-africaine, les dirigeants du Brésil, de l'Inde et de la Chine participeront aussi à ce sommet des BRICS, prévu à Johannesburg du 22 au 24 août.

